Сочи и Кувейт впервые связали авиасообщением

Об этом сообщает пресс-служба кубанской авиагавани. Курорты связала компания Jazeera Airways. Нового для Сочи авиаперевозчика встретили торжественно. На перроне поприветствовали самолет водной аркой, зарубежных туристов радушно встретили с хлебом и солью, танцами и песнями от казаков, а первому зарегистрировавшемуся пассажиру из Сочи вручили подарки от аэропорта. Рейсы будут отправляться дважды в неделю. Курорт Краснодарского края самолет будет покидать в 17:45, прилет в Кувейт запланирован на 20:35. Вылет из эмирата в 13:30, прилет в Сочи в 16:30.