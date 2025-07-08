В Омске изменят схему движения трех трамвайных маршрутов

Работы будут проводиться на участке по улице Челюскинцев — от улицы 5-я Северная до 8-й Восточной. В связи с этим с 20:30 9 июля до 05:30 10 июля и с 20:30 11 июля до 05:30 12 июля движение трамваев на участке от остановочного пункта по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановки «Улица 11-я Ремесленная».