«Поступил как русский офицер»: генерал Руцкой высказался о смерти Старовойта

— У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что это не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер. В такое говно его вляпали — это же позор и стыд, — сказал он в беседе с Daily Storm.