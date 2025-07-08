Ростовчан 8 июля ждет жара до +37 градусов

Во вторник, 8 июля, на протяжении всего дня в городе ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +24…+30 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +37. Вечером в Ростове-на-Дону синоптики обещают до +31 градуса. Порывы ветра достигнут 7−9 метров в секунду.