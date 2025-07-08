Омич, проявивший отвагу на СВО, получил медаль президента России

Вячеслав окончил Омскую академию МВД и долгое время служил в органах внутренних дел. Он известен как талантливый спортсмен — призер и победитель различных турниров по кикбоксингу и рукопашному бою. Однако ради защиты Родины он принял решение уволиться из полиции и отправиться добровольцем на специальную военную операцию.