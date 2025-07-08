Омич, проявивший отвагу на СВО, получил медаль президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» уроженца Омска, бывшего капитана полиции Вячеслава. Информацию об этом опубликовал военно-спортивный патриотический центр «Характер», где Вячеслав был воспитанником.
Вячеслав окончил Омскую академию МВД и долгое время служил в органах внутренних дел. Он известен как талантливый спортсмен — призер и победитель различных турниров по кикбоксингу и рукопашному бою. Однако ради защиты Родины он принял решение уволиться из полиции и отправиться добровольцем на специальную военную операцию.
«Вячеслав — яркий пример мужества и преданности своему долгу. Будучи воспитанником нашего центра, он всегда стремился к достижению высоких целей. Мы гордимся его подвигом», — отметили представители центра «Характер».
К сожалению, подробности подвига, за который Вячеслав удостоился высокой награды, пока не разглашаются. Медаль «За отвагу» — одна из самых почетных наград России, ею награждаются особо отличившиеся воины за личное мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях.