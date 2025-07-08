Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич, проявивший отвагу на СВО, получил медаль президента России

Информацию об этом опубликовали в омском спортивно-патриотическом центре.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» уроженца Омска, бывшего капитана полиции Вячеслава. Информацию об этом опубликовал военно-спортивный патриотический центр «Характер», где Вячеслав был воспитанником.

Вячеслав окончил Омскую академию МВД и долгое время служил в органах внутренних дел. Он известен как талантливый спортсмен — призер и победитель различных турниров по кикбоксингу и рукопашному бою. Однако ради защиты Родины он принял решение уволиться из полиции и отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

«Вячеслав — яркий пример мужества и преданности своему долгу. Будучи воспитанником нашего центра, он всегда стремился к достижению высоких целей. Мы гордимся его подвигом», — отметили представители центра «Характер».

К сожалению, подробности подвига, за который Вячеслав удостоился высокой награды, пока не разглашаются. Медаль «За отвагу» — одна из самых почетных наград России, ею награждаются особо отличившиеся воины за личное мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях.