В Самарской области подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности

В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В областном центре 8 июля основную программу подготовили на территории Дома со слонами. Там проведут торжественные церемонии бракосочетания. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«В 11:00 состоится вручение наград “За любовь и верность” супружеским парам из Самары. С 19:00 до 21:00 гостей ждет тематическая программа “Все начинается с семьи” с лекцией психолога “Искусство жить вместе” и музыкально-поэтическими выступлениями», — рассказали в пресс-службе.
В Тольятти 8 июля в 17:00 на площадке культурного центра «Автоград» состоится семейное мероприятие «Вместе и навсегда». Во всех муниципалитетов будут чествовать юбиляров супружеской жизни, поздравлять многодетные семьи. Запланированы торжественные регистрации браков, просветительские мероприятия, концертные программы.
Тематические мероприятия к празднику начали проходить в Самарской области с 4 июля. 70 семьям региона вручают медали «За любовь и верность» — они прожили в браке 25 и более лет.