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Более 3,5 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке

Выявлены новые повреждения кабеля — надзорное ведомство проводит проверку.

Прокуратура Приморья инициировала проверку по факту очередного масштабного отключения электроэнергии, произошедшего во Владивостоке утром 8 июля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомтсва.

По данным из открытых источников, в результате аварии на линии электропередачи без света остались более 3,5 тысяч пользователей в свыше 30 домах Фрунзенского района.

При восстановлении энергоснабжения были выявлены дополнительные повреждения кабельной сети, что усугубило ситуацию..

Надзорное ведомство поставило под контроль проведение аварийно-восстановительных работ и процесс полного восстановления прав граждан, пострадавших от отключения. Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных за техническое состояние и эксплуатацию электрических сетей лиц. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, прокуратура начала проверку после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 26 июня в Приморье.