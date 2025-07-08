Более 3,5 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке

Прокуратура Приморья инициировала проверку по факту очередного масштабного отключения электроэнергии, произошедшего во Владивостоке утром 8 июля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомтсва.
По данным из открытых источников, в результате аварии на линии электропередачи без света остались более 3,5 тысяч пользователей в свыше 30 домах Фрунзенского района.
При восстановлении энергоснабжения были выявлены дополнительные повреждения кабельной сети, что усугубило ситуацию..
Надзорное ведомство поставило под контроль проведение аварийно-восстановительных работ и процесс полного восстановления прав граждан, пострадавших от отключения. Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных за техническое состояние и эксплуатацию электрических сетей лиц. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Напомним, прокуратура начала проверку после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 26 июня в Приморье.