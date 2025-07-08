Более 3,5 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке

Надзорное ведомство поставило под контроль проведение аварийно-восстановительных работ и процесс полного восстановления прав граждан, пострадавших от отключения. Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных за техническое состояние и эксплуатацию электрических сетей лиц. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.