Светает рано, темнеет поздно — без света жить можно, а вот без вентилятора и холодильника в такую жару — сложно: В Кишинёве на весь день отключают электричество — публикуем адреса

Сотни столичных жителей останутся во вторник без света.
«Premier Energy» сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на сегодня.
Ботаника:
ул. Г. Водэ, 1A, 1B, 1/1, 3, Индепенденцей, 15, 15A, 26/3, 28, 28A, 28/1, 28/3, 30/6 — с 13:00 до 16:00.
ул. Куза-Водэ, 39/4, Индепенденцей, 30, 32, 32a, 32B, 32/2, 34, 34a, 34/1, 36, 38, 38A, 38/B, 38/1, 38/2, 40, В. Кручий, 5 — с 08:50 до 13:00.
Центр:
шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Чеканы:
ул. Колоница, 334 — с 10:00 до 16:00.
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