В Арктическом плавучем университете впервые исследуют иммунитет участников

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые будут исследовать состояние иммунитета участников рейса и его изменения, рассказала ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) Александра Елфимова. Это позволит оценить эффективность адаптации к условиям арктического рейса и разработать рекомендации, как можно готовиться к морским арктическим экспедициям.
«В рейсе Арктического плавучего университета мы будем проводить комплексное исследование, направленное на определение функционального состояния организма. Новая задача этого года — изучение иммунологических показателей совместно с лабораторией экологической иммунологии ФИЦКИА. Мы будем смотреть параметры иммунитета в крови, а также в образцах слюны и мочи. Сравнительный анализ показателей общего и местного иммунитета позволит дать научное обоснование вариантам неинвазивной оценки эффективности адаптации к условиям арктического рейса и разработать рекомендации по целесообразности использования растительных адаптогенов и других профилактических мер с целью повышения адаптационного резерва участников морских арктических экспедиций и успешной работы», — сказала Елфимова.
В слюне исследователи изучат сорбционную способность эпителия, определят концентрацию провоспалительных цитокинов и секреторного иммуноглобулина А (IgA). Провоспалительные цитокины — это группа белков, которые играют ключевую роль в развитии воспалительного ответа в организме, они активируют иммунные клетки. В крови ученые определят число лейкоцитов разных групп и изменение их соотношения в динамике, а также уровень IgA и провоспалительных цитокинов. Сравнив показатели в крови и в слюне, можно выявить общие тенденции, и в дальнейшем для определения состояния иммунитета в ходе экспедиций использовать параметры слюны. Хотя бы потому, что брать анализ крови на судне в открытом море и исследовать его сложно.
«В условиях арктического рейса важной является возможность неинвазивной диагностики состояния иммунной защиты и контроль адаптационных реакций. С этой целью перспективным является изучение и сравнение показателей общего и местного иммунитета и выявление в слюне адаптационных маркеров, отражающих эффективность иммунной защиты», — добавила собеседница агентства. Значимую роль в успешной адаптации к условиям проживания играет уровень иммунной защиты, а также соотношение общих и местных иммунных реакций.
Морские арктические экспедиции проходят в сложных климатических условиях, участники находятся в замкнутом пространстве на судне, зачастую в новых для себя условиях. За короткое время им нужно приспособиться и начать эффективно работать. В организме участников экспедиции происходят адаптационные изменения, позволяющие в течение определенного времени поддерживать устойчивую работоспособность. «Хочется понять, какие типологические реакции мы бы могли выделить. Например, кто от начала до конца прекрасно себя чувствует, бодр, активен. У кого-то будет работоспособность в начале прекрасная, а к концу рейса он подустанет. А кто-то в начале испытает более сильный стресс, а к концу экспедиции расслабится и будет активно работать на завершающем этапе», — отметила Елфимова.
Также исследователи будут определять уровень гормонов и катехоламинов и их соотношение в крови, слюне и моче: адреналина, норадреналина, дегидроэпиандростерона (ДГЭА), кортизола. У участников экспедиции исследуют вариабельность сердечного ритма, они будут проходить тесты на скорость реакции, концентрацию произвольного внимания, уровень тревожности, а также психологическое тестирование. Все это в комплексе позволит оценить, как проходит адаптация.
О рейсе АПУ.
Рейс АПУ-2025 будет проходить с 9 июля по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор — банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК «Норильский никель», координационный центр «Плавучий университет» на базе МФТИ.