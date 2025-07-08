В Арктическом плавучем университете впервые исследуют иммунитет участников

Морские арктические экспедиции проходят в сложных климатических условиях, участники находятся в замкнутом пространстве на судне, зачастую в новых для себя условиях. За короткое время им нужно приспособиться и начать эффективно работать. В организме участников экспедиции происходят адаптационные изменения, позволяющие в течение определенного времени поддерживать устойчивую работоспособность. «Хочется понять, какие типологические реакции мы бы могли выделить. Например, кто от начала до конца прекрасно себя чувствует, бодр, активен. У кого-то будет работоспособность в начале прекрасная, а к концу рейса он подустанет. А кто-то в начале испытает более сильный стресс, а к концу экспедиции расслабится и будет активно работать на завершающем этапе», — отметила Елфимова.