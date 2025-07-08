Полнолуние в знаке Козерога: как Оленья Луна повлияет на жизнь

Полнолуние в Козероге также подталкивает каждого человека к наведению порядка в личной жизни и установлению четких границ: как в быту, так и в профессии. «Это хорошее время для оценки своей карьеры, статуса и положения в обществе. Мы можем задаться вопросом, насколько мы удовлетворены своими достижениями и как мы можем улучшить свою жизнь в этих сферах», — отметил астролог.