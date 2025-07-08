В «Росводоканале» сообщили об обновлении инфраструктуры на более чем 300 млрд рублей

— Конечно, нет. Тарифы на воду — это всегда очень социальная, электоральная, чувствительная история. И это первый вопрос, который нам задают власти субъектов и муниципалитетов: за счет чего мы собираемся финансировать модернизацию инфраструктуры? Мы финансируем модернизацию за счет набора разных источников финансирования: заемных средств, а также средств, получаемых от нетарифных услуг, — это самые разные бизнесы. Сегодня у нас, у нас порядка 20 видов нетарифных услуг: от лабораторий или поверки приборов до различных экологических проектов. Это дает нам операционный доход, который мы реинвестируем в развитие.