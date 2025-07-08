Штормы улучшили экологию Балтики

«Позитивная новость с точки зрения экологического состояния моря — во время штормовых событий зафиксирована “закачка” кислородсодержащих поверхностных вод в глубинные слои Гданьской впадины, что способствует снижению содержания токсичного сероводорода в воде, убивающего все живое, и улучшению условий для морских обитателей. Таким образом, не только редкие затоки с Северного моря, но и штормовое воздействие позволяет Балтике восстанавливать и поддерживать равновесное состояние экосистемы в условиях постоянного дефицита кислорода», — говорится в сообщении.