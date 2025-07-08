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Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом передал ему текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом передал ему текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира.

— Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить, — передает слова израильского премьер-министра AP.

При этом Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС. Он также заявил, что США будут продолжать осуществлять поставки оружия Киеву и планируют увеличить их.

Ученый Лев Сокольщик заявил, что введение пошлин в размере 500 процентов на товары из стран, закупающих нефть у России может негативно повлиять на Соединенные Штаты и вызвать новый виток инфляционной спирали в стране. При этом Дональд Трамп принял решение отменить санкции, наложенные на некоторые российские компании и банки.

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