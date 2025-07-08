Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Башкирии

В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые отрасли экономики. Согласно данным аналитиков, работники добывающих предприятий в республике получают самые большие зарплаты — в среднем 103 890 рублей, несмотря на снижение на 4,2% за год. Второе место по уровню доходов занимает финансовая и страховая сфера со средней зарплатой 97 601 рубль, третье — сфера информации и связи (95 138 рублей).