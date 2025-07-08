Стало известно, сколько россияне тратят в отпуске

— Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 тысяч рублей — 25 процентов, от 50 до 100 тысяч рублей — 38 процентов, от 100 до 200 тысяч рублей — 21 процент, от 200 до 300 тысяч рублей — 11 процентов, от 300 до 500 тысяч рублей — три процента, — говорится в исследовании.