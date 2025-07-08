Стало известно, сколько россияне тратят в отпуске

Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», почти 40 процентов россиян тратят на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Каждый четвертый укладывается в сумму до 50 тысяч, а каждый пятый — от 100 до 200 тысяч рублей. По одному проценту респондентов заявили о расходах от 500 тысяч до миллиона и свыше миллиона рублей.
— Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 тысяч рублей — 25 процентов, от 50 до 100 тысяч рублей — 38 процентов, от 100 до 200 тысяч рублей — 21 процент, от 200 до 300 тысяч рублей — 11 процентов, от 300 до 500 тысяч рублей — три процента, — говорится в исследовании.
Основные траты приходятся на питание в кафе и ресторанах, аренду жилья, экскурсии и шопинг. Меньше всего денег уходит на спа-процедуры, уход за собой и аренду транспорта.
Также респонденты рассказали, что начинают откладывать на отпуск за один-три месяца — 24 процента, за три-шесть месяцев — 25 процентов, за шесть-девять месяцев — 12 процентов. Еще 20 процентов начинают копить сразу после возвращения из предыдущего отпуска, а 19 процентов вовсе не нуждаются в накоплениях, передает РИА Новости.
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