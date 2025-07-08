Самарцы 8 июля планируют отметить День семьи, любви и верности

Если верить опросу, проведённому среди самарцев, то чуть больше трети горожан знают точную дату праздника — Дня семьи, любви и верности.
Почти каждый седьмой (около 14%) уже строит романтические планы на этот день.
Самый популярный вариант отметить праздник — семейный вечер: каждый четвёртый планирует устроить домашний ужин, столько же мечтает провести время в уютном ресторане.
Лишь единицы выбрали развлечения на выезде.
Что касается подарков, то тут победителем стал монобукет из пионовидных роз. Ромашка, традиционный символ праздника, тоже не осталась в тени — её выбрали в числе лидеров.
Об этом рассказала представитель сервиса Flowwow Вероника Перетягина, словно архивариус, изучающий народные предпочтения.
А вот Новый год, как ни странно, остаётся фаворитом семейных торжеств. Его предпочитают отмечать дома почти половина опрошенных.
Любовь, по их мнению, — главное, что связывает семью. Так ответили 23% участников опроса.
На вторых ролях — забота и поддержка, будто два верных коня, впряженных в повозку семейного счастья.
В центре Самары, на территории старинного комплекса «Дача купца Головкина», в народе известного как «Дом со слонами», запланированы масштабные мероприятия.
Утром, в 11 часов, начнётся церемония награждения супружеских пар медалями «За любовь и верность» (0+).
А вечером, с 19 до 21 часов, всех желающих ждёт красочная программа «Все начинается с семьи», где могут принять участие даже те, кто только собирается создать новую ячейку общества (12+).
Также вы можете бесплатно скачать картинки и открытки на День любви, семьи и верности, чтобы поздравить своих друзей и близких.
—-
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.