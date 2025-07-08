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В Иркутской области за сутки потушили семь лесных пожаров

Самый крупный пожар бушует в Ольхонском районе на территории заповедника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 7 июля специалисты полностью потушили семь лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь поразил более 30 гектаров в Братском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Куйтунском, Зиминском и Тайшетском районах.

— На борьбу с пламенем вышли 97 пожарных, 24 спецмашины и два вертолета. За ситуацией с воздуха следили 15 самолетов, которые провели в небе почти 70 часов, — сказано в сообщении правительства.

Утром 8 июля пожарные продолжают контролировать еще семь горящих участков. Шесть из них находятся в лесах (64 гектара) в Катангском, Братском, Зиминском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах. Самый крупный пожар бушует в Ольхонском районе на территории заповедника — там горит 355 гектаров леса. Сейчас на всех пожарах работают 227 специалистов и девять единиц техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар произошел в торговом центре Ангарска, пламя бушевало на 700 квадратных метрах.