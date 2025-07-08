В Иркутской области за сутки потушили семь лесных пожаров

Утром 8 июля пожарные продолжают контролировать еще семь горящих участков. Шесть из них находятся в лесах (64 гектара) в Катангском, Братском, Зиминском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах. Самый крупный пожар бушует в Ольхонском районе на территории заповедника — там горит 355 гектаров леса. Сейчас на всех пожарах работают 227 специалистов и девять единиц техники.