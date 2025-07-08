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Список болезней для выдачи бесплатных лекарств россиянам могут расширить

Заболевания сердца и сосудов продолжают лидировать среди причин смертности россиян.

Заболевания сердца и сосудов продолжают лидировать среди причин смертности россиян. Количество пациентов с такими диагнозами неуклонно увеличивается, причем аналогичная динамика отмечается и в других странах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Жанна Чефранова.

Парламентарий отметила, что, несмотря на сложную ситуацию, в России уже свыше 17 лет успешно реализуется федеральная программа по профилактике и лечению сердечно-сосудистых патологий.

По словам сенатора, данный проект доказал свою эффективность, продемонстрировав ощутимые результаты. Эти достижения не могут остаться незамеченными и, безусловно, вдохновляют на дальнейшую работу в данном направлении, подчеркнула Чефранова.

Однако, как отметила парламентарий, останавливаться на достигнутом нельзя. В частности, рассматривается вопрос о расширении перечня заболеваний, дающих право на бесплатное лекарственное обеспечение, а также о продлении сроков такой поддержки.

Чефранова также сообщила о разработке единых клинических рекомендаций, что позволит стандартизировать подходы к лечению. По ее мнению, эффективность терапии напрямую зависит от соблюдения врачами этих стандартов, а также от доверия пациентов и выполнения ими медицинских предписаний.

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