Список болезней для выдачи бесплатных лекарств россиянам могут расширить

Чефранова также сообщила о разработке единых клинических рекомендаций, что позволит стандартизировать подходы к лечению. По ее мнению, эффективность терапии напрямую зависит от соблюдения врачами этих стандартов, а также от доверия пациентов и выполнения ими медицинских предписаний.