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Орбакайте сообщила о смерти звездного визажиста Вишневского

Певица Кристина Орбакайте во вторник, 8 июля, сообщила на своей странице в социальных сетях о смерти звездного визажиста и стилиста Дмитрия Вишневского.

Певица Кристина Орбакайте во вторник, 8 июля, сообщила на своей странице в социальных сетях о смерти звездного визажиста и стилиста Дмитрия Вишневского.

— Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?! — написала Орбакайте.

Среди тех, с кем работал стилист, были Жанна Агузарова, Рената Литвинова, Елена Супрун и другие. Он также увлекался созданием парфюмерии. Вишневский называл себя «тренер по парфюмерии». До последних дней он вел активный образ жизни. В блоге визажиста есть снимки с Андреем Малаховым и другими знаменитостями.