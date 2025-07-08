Орбакайте сообщила о смерти звездного визажиста Вишневского

Среди тех, с кем работал стилист, были Жанна Агузарова, Рената Литвинова, Елена Супрун и другие. Он также увлекался созданием парфюмерии. Вишневский называл себя «тренер по парфюмерии». До последних дней он вел активный образ жизни. В блоге визажиста есть снимки с Андреем Малаховым и другими знаменитостями.