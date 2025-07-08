Тольяттинский «Акрон» потерпел первое поражение на сборах от «Арсенала» из Тулы

Товарищеский матч прошел вечером 7 июля в Подмосковье. Команда Заура Тедеева уступила со счетом 0:2 (12+).
После перерыва «молодые и звонкие» продолжали осаждать ворота туляков. Однако на 80-й пропустили второй. Итоговый счет установил Ансор Хабибов — 0:2. Первое поражение тольяттинцев на летних сборах.
На днях «Акрон» продлил контракт с форвардом Сергеем Грибовым и отправил его в аренду в саратовский «Сокол».
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