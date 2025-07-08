Прилет 20 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов, еще один отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
В расписании указано, что с опозданием прилетят самолеты из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Горно-Алтайска, Бишкека, Казани, Худжанда, а также по два рейса из Антальи, Нового Уренгоя, Сочи, Норильска и Владивостока. При этом один рейс из Санкт-Петербурга был отменен.
Из данных онлайн-табло воздушной гавани следует, что проблемы есть и с вылетами. Так, задерживаются вылеты в Анталью и Санкт-Петербург. Помимо этого, отменены рейсы в Ош и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что в выходные в РФ из-за угрозы БПЛА задержали 1,9 тысячи рейсов, в гостиницах было размещено 94 тысяч человек.