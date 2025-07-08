Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилет 20 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Из данных онлайн-табло воздушной гавани следует, что проблемы есть и с вылетами.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов, еще один отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В расписании указано, что с опозданием прилетят самолеты из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Горно-Алтайска, Бишкека, Казани, Худжанда, а также по два рейса из Антальи, Нового Уренгоя, Сочи, Норильска и Владивостока. При этом один рейс из Санкт-Петербурга был отменен.

Из данных онлайн-табло воздушной гавани следует, что проблемы есть и с вылетами. Так, задерживаются вылеты в Анталью и Санкт-Петербург. Помимо этого, отменены рейсы в Ош и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в выходные в РФ из-за угрозы БПЛА задержали 1,9 тысячи рейсов, в гостиницах было размещено 94 тысяч человек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше