Минобразования Беларуси: некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ

Однако при поступлении выпускникам все равно нужно будет подавать результаты ЦЭ, ЦТ. Однако, если у абитуриента будет заключение медицинской комиссии о том, что он не может сдавать ЦТ и ЦЭ, то поступление для него все так же возможно. Хотя ограничения от сдачи экзаменов будут и ограничениями для поступления на ряд специальностей.