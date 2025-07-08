Минобразования Беларуси: некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ

В Министерстве образования сообщили, что в Беларуси некоторых одиннадцатиклассников будут освобождать от прохождения централизованного экзамена, передает БелТА.
Как сказали в ведомстве, новая норма будет введена в белорусских школах с 1 сентября. Освобождать одиннадцатиклассников от ЦЭ в Беларуси будут по заключению врачебно-консультационной комиссии по медицинским показаниям.
— Перечень заболеваний, которые могут быть основанием для освобождения, установит Министерство здравоохранения, — прокомментировала консультант управления общего среднего образования Минобразования Анжела Кудоярова.
Однако при поступлении выпускникам все равно нужно будет подавать результаты ЦЭ, ЦТ. Однако, если у абитуриента будет заключение медицинской комиссии о том, что он не может сдавать ЦТ и ЦЭ, то поступление для него все так же возможно. Хотя ограничения от сдачи экзаменов будут и ограничениями для поступления на ряд специальностей.
При этом в Беларуси в учреждениях образования существуют определенные специальности, на которые можно поступить и без сертификатов по ЦЭ и ЦТ.
— Это могут быть наиболее востребованные специальности в случае отличной успеваемости или специальности, где нужно пройти внутренние вступительные испытания, — уточнил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов.
Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
Между тем МИД сообщил, что Беларусь упростит визовый режим и установит прямое авиасообщение в Таиланд.