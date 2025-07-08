Башкирия предложила решение проблемы утилизации растительного мусора.

Речь идет о траве и ветках, которые собирают во время субботников, выбрасывают садоводы, новогодних елках и т. п. Формально такой мусор не относится к ТКО, не учитывается в нормативах накопления и регоператоры за него не отвечают. Депутаты подготовили проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “Об отходах производства и потребления”. Предлагается отнести вышеназванные виды отходов к ТКО. Законопроект направлен в Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба регионального парламента.