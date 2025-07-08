Башкирия предложила решение проблемы утилизации растительного мусора.

Речь идет о траве и ветках, которые собирают во время субботников, выбрасывают садоводы, новогодних елках
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, в данном вопросе важна правовая определенность. При разработке законопроекта депутаты Башкирии изучили опыт 52 субъектов РФ. Все они решают проблему по-разному. В Башкирии, например, вывоз таких отходов пока осуществляется за счет ограниченных средств местных бюджетов по статье «содержание и благоустройство территорий». Растительные отходы должны сжигать на специальных площадках, их в республике создано 567, но они мало используются по назначению, фактически превращаясь в несанкционированные свалки.