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Башкирия предложила решение проблемы утилизации растительного мусора

Башкирия предложила решение проблемы утилизации растительного мусора.

Источник: Башинформ

Речь идет о траве и ветках, которые собирают во время субботников, выбрасывают садоводы, новогодних елках и т. п. Формально такой мусор не относится к ТКО, не учитывается в нормативах накопления и регоператоры за него не отвечают. Депутаты подготовили проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “Об отходах производства и потребления”. Предлагается отнести вышеназванные виды отходов к ТКО. Законопроект направлен в Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, в данном вопросе важна правовая определенность. При разработке законопроекта депутаты Башкирии изучили опыт 52 субъектов РФ. Все они решают проблему по-разному. В Башкирии, например, вывоз таких отходов пока осуществляется за счет ограниченных средств местных бюджетов по статье «содержание и благоустройство территорий». Растительные отходы должны сжигать на специальных площадках, их в республике создано 567, но они мало используются по назначению, фактически превращаясь в несанкционированные свалки.