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В Иркутске до 30 сентября перекроют Верхнюю Набережную

Решение принято в связи с реконструкцией напорного трубопровода.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске с 8.00 28 июля до 20.00 30 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Верхней Набережной на участке от пересечения с улицей 30-й Дивизии до дома по улице Верхней Набережной, 161/13. Такое решение принято в связи с работами по реконструкции напорного трубопровода ДУ-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф», сообщили ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ранее сообщалось, что в Иркутске с 8.00 28 июля до 20.00 30 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Ширямова в районе здания по улице Ширямова, 24. Такое решение принято в связи с работами по реконструкции напорного трубопровода ДУ-225 от КНС-21 до Космического проезда.