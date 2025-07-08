В Иркутске до 30 сентября перекроют Верхнюю Набережную

В Иркутске с 8.00 28 июля до 20.00 30 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Верхней Набережной на участке от пересечения с улицей 30-й Дивизии до дома по улице Верхней Набережной, 161/13. Такое решение принято в связи с работами по реконструкции напорного трубопровода ДУ-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф», сообщили ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.