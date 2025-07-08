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В Москве выявили 5 тыс. нарушений ПДД электросамокатчиками и велосипедистами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда, который проходил в Москве 5 и 6 июля, выявили 5 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями на электросамокатах и велосипедах. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной ГАИ.

Источник: Freepik

«Госавтоинспекцией Москвы подведены итоги профилактического мероприятия “СИМ. Велосипедист”, проводившегося среди водителей, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды. По итогам мероприятия госавтоинспекторами пресечено более 5 тыс. нарушений ПДД РФ со стороны лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды», — говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что на них составлено административных материалов: 1 840 — в отношении курьеров служб доставки, 1 740 — в отношении лиц, использующих велосипеды, и 1 425 — в отношении лиц, использующих для передвижения электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. «Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Рейд по предупреждению травматизма на электросамокатах и велосипедах проходил в Москве с 5 по 6 июля.