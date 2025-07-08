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«Салават Юлаев» покинул нападающий из Канады Шелдон Ремпал

Канадец Шелдон Ремпал ушел из «Салавата Юлаева».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о расставании с нападающим Шелдоном Ремпалом. Канадский форвард, присоединившийся к уфимской команде летом прошлого года, покидает клуб после одного сезона.

За это время Ремпал провел 68 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 61 очко (31 гол + 30 передач), что сделало его четвертым в списке лучших бомбардиров лиги. В плей-офф его статистика составила 21 очко (8+13) в 19 играх — лучший показатель в команде.

«Салават Юлаев» поблагодарил хоккеиста за вклад в игру и выразил надежду, что еще увидит его в форме клуба в будущем. Ремпал, как сообщают в «СЮ», продолжит карьеру в «за океаном».

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