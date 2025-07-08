«Салават Юлаев» покинул нападающий из Канады Шелдон Ремпал

За это время Ремпал провел 68 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 61 очко (31 гол + 30 передач), что сделало его четвертым в списке лучших бомбардиров лиги. В плей-офф его статистика составила 21 очко (8+13) в 19 играх — лучший показатель в команде.