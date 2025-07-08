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Силовики нагрянули в офис «Электрических сетей Армении» арестованного Карапетяна

В головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» арестованного российского бизнесмена Карапетяна ворвались силовики, они не пускают сотрудников в здание.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 8 июля силовики ворвались в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян, пишет ТАСС.

По ее словам, сотрудники не могут попасть в здание — у входа собрался весь персонал. Кто именно проводит обыск, пока неизвестно.

«С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание», — заявила Сарджанян.

Параллельно армянские СМИ сообщают, что правоохранительные органы проводят обыск в доме генерального директора компании Нарека Карапетяна — племянника Самвела Карапетяна.

Как писал сайт KP.RU, 2 июля СК Армении сообщил, что в компании бизнесмена Самвела Карапетяна проводятся обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов.

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что план о национализации электрических сетей, принадлежащих российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну, скоро будет реализован.

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