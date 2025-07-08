Сколько стоит собрать ребенка в школу — названа сумма для 2025 года

«Бывает, так складывается выбор покупателя, что какая-то одна модель зашла у населения, и вот все хотят именно такой конструкции брюки или именно такой конструкции юбку. И тогда приходится в августе быстро подхватывать и дошивать эти юбки или брюки до середины сентября, чтобы удовлетворить трендовый спрос на ту или иную модель. Мы к этому готовы», — заверила председатель.