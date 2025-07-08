Сколько стоит собрать ребенка в школу — названа сумма для 2025 года

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Ориентировочная цена полного комплекта для школьника в универмагах Минска составляет от 336 до 1386 белорусских рублей.
Школьные базары начнут работу в универмагах белорусской столицы уже в середине июля. Там представят широкий ассортимент одежды, обуви, галантереи, канцелярских товаров для школьников.
«Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов в универмагах составляет от 336 до 1 129 рублей, а старшеклассников — от 414 до 1 386 рублей», — цитирует агентство «Минск-Новости» специалистов предприятия «Столичная торговля и услуги».
Ученический комплект состоит из одежды, обуви, рюкзака, канцелярских и школьно-письменных принадлежностей.
Ранее глава Беллегпрома Татьяна Лугина заявила, что уже подготовлено более 1 миллиона единиц продукции для школьников будущего сезона. Но при необходимости работники «Беллегпрома» готовы дошить определенную модель.
«Бывает, так складывается выбор покупателя, что какая-то одна модель зашла у населения, и вот все хотят именно такой конструкции брюки или именно такой конструкции юбку. И тогда приходится в августе быстро подхватывать и дошивать эти юбки или брюки до середины сентября, чтобы удовлетворить трендовый спрос на ту или иную модель. Мы к этому готовы», — заверила председатель.