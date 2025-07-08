Солнце в отпуске: какой силы будет магнитная буря 9 июля 2025

Режим дня и отдых. Старайтесь высыпаться и соблюдать регулярный режим сна, избегая перенапряжения. Питание и водный баланс. Ограничьте потребление тяжелой пищи, алкоголя и кофеина. Увеличьте потребление воды. Физическая активность. Умеренные физические нагрузки помогут организму легче адаптироваться к колебаниям магнитного поля, но в дни магнитных бурь следует избегать интенсивных тренировок. Медикаментозная поддержка. Людям, принимающим лекарства от давления или сердечно-сосудистых заболеваний, важно не пропускать прием препаратов и иметь при себе необходимые медикаменты. Ограничение стрессов. Постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации, применяйте техники релаксации и дыхательные упражнения. Контроль самочувствия. Следите за своим состоянием, при необходимости измеряйте артериальное давление и пульс.