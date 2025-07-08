Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре назвали овощи, которые нужно есть в июле

Рекомендации дали специалисты красноярского ведомстваЧтобы поддержать свое здоровье в летний период, стоит обратить внимание на сезонные продукты июля: В этом месяце радуйте себя баклажанами, брокколи, брюквой, белокочанной, краснокочанной и цветной капустой, а также кольраби.

Рекомендации дали специалисты красноярского ведомства.

Чтобы поддержать свое здоровье в летний период, стоит обратить внимание на сезонные продукты июля:

В этом месяце радуйте себя баклажанами, брокколи, брюквой, белокочанной, краснокочанной и цветной капустой, а также кольраби.

Не забудьте про лук-порей и репчатый лук, молодой горошек и картофель.

Ваш рацион можно дополнить морковью, огурцами, помидорами, сладким перцем, ревенем, редисом и редькой, свеклой, сельдереем и стручковой фасолью.

Особое внимание стоит уделить огурцам — настоящему кладезю полезных веществ! Они на 90% состоят из воды и имеют минимальную калорийность. Эти овощи богаты витаминами А, В1, В2, С, РР, а также важными минералами, такими как железо, марганец, калий, цинк, фосфор и магний.

Огурцы обладают мочегонным эффектом, очищают пищеварительный тракт и поддерживают здоровье поджелудочной железы. Они также действуют как природный абсорбент и положительно влияют на работу сердца и сосудистой системы.

В этом месяце не забудьте добавить в свои блюда пряные травы: тимьян, чабрец, майоран и базилик. Они не только придадут вашим угощениям уникальный вкус и аромат, но и обогатят их витаминами и эфирными маслами!