Путин уточнил порядок службы в армии России

Кроме того, отныне с контрактником, считающимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, могут заключить новый контракт о прохождении военной службы в органах федеральной службы безопасности, Службе внешней разведки РФ или органах госохраны. Исключения действуют только для особых оснований, среди которых, например, включение в реестр иностранных агентов.