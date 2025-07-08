Путин уточнил порядок службы в армии России

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в России. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, иностранным гражданам теперь разрешено служить в ВС РФ не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
Кроме того, отныне с контрактником, считающимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, могут заключить новый контракт о прохождении военной службы в органах федеральной службы безопасности, Службе внешней разведки РФ или органах госохраны. Исключения действуют только для особых оснований, среди которых, например, включение в реестр иностранных агентов.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее Путин подписал закон, разрешающий лицам без гражданства РФ служить по контракту в российской армии.