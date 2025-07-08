Тольяттинская «Ладья» подписала контракт с 17-летним воспитанником Захаровым

Соглашение с молодым форвардом заключили на три сезона. Подробностями поделились представители местной молодежки.
Сергей Захаров — воспитанник тольяттинской хоккейной школы. В прошлом сезоне выступал за «Ладу-ЮХЛ» на первенстве ПФО. Всего выходил на лед в 57 встречах, заработал 46 очков (20 шайб и 26 ассистов) при показатели полезности +15.
Недавно бывший игрок «автозаводцев», мастер спорта Максим Рыбин заявил, что перевод «Лады» на Запад — безусловный плюс. В том числе для самой команды.
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