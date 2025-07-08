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В Омской области временно закроют железнодорожный переезд на Русско-Полянском тракте

Ограничение будет действовать до 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области вводится временное ограничение движения транспорта через железнодорожный переезд на перегоне Фадино — Стрела. Причиной стали плановые ремонтные работы, которые продлятся до 16 июля.

Ранее для автотранспорта действовал челночный пропуск, однако теперь участок будет полностью закрыт для проезда. Власти организовали официальный объезд по маршруту: Камышино, Лобково, Харламово, Новотелегино, Таврическое.

Полное закрытие переезда продлится до 10 июля. После этой даты планируется возобновить частичное движение с использованием челночного пропуска, то есть автомобили смогут двигаться только по одной полосе. Ремонтные работы завершатся 16 июля.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Омске изменят схему движения трех трамвайных маршрутов.