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Лекция о витражном искусстве Самары пройдёт в «ЗИМ Галерее» 10 июля

10 июля в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытая лекция «Витражное искусство Самары» (12+).

10 июля в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытая лекция «Витражное искусство Самары» (12+). Её проведёт историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов.

Участники узнают об истории витражей в Самаре — от дореволюционных образцов до советских витражей 1950−1980-х годов, установленных в школах, детских садах, магазинах и на предприятиях. Многие из них утрачены или находятся в плохом состоянии.

Особое внимание будет уделено сохранившимся объектам, в том числе отреставрированному витражу из магазина «Соната», который сегодня находится в «ЗИМ Галерее» и станет частью будущего жилого комплекса «Дом культуры».

Лекция пройдёт по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в Новокуйбышевске появится мурал самарского художника Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы».

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