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Жители Самары хотят спасти стадион «Восход», чиновники согласны, но не сейчас

Стадион «Восход» на проспекте Кирова, 85, в областной столице давно стал объектом не только для спорта, но и для тревог — правда, больше для жителей Промышленного района.

Стадион «Восход» на проспекте Кирова, 85, в областной столице давно стал объектом не только для спорта, но и для тревог — правда, больше для жителей Промышленного района.

Покрытые мхом трибуны, заросшие газоны и ворота, которые скорее похожи на руины древнего города, чем на вход в спорткомплекс, вдохновили одного из самарцев написать прямо губернатору Вячеславу Федорищеву.

С призывом: «Давайте сделаем здесь что-нибудь! Хоть площадку для сквоша! Лишь бы дети не играли в “догонялки” на пустыре!».

Обращение было опубликовано на официальной странице главы региона во «ВКонтакте».

И вот — ответ: минстрой Самарской области не остался в стороне. Более того.

По словам чиновников, экспертиза уже одобрила проект — не на ремонт, а на полный демонтаж устаревшего сооружения и строительство нового, современного спортивного комплекса.

Однако тут выяснилась небольшая загвоздка — финансирование на эти цели в бюджетах на 2025−2027 годы пока отсутствует. То есть идея хороша, документы в порядке, но бюджет молчит, как партизан в тылу.

Тем временем стадион продолжает не радовать глаз местных жителей: трава растёт, мечты — угасают, а реальные шаги пока остаются в режиме ожидания.

Возможно, когда-нибудь «Восход» снова станет символом пробуждения —целого поколения юных спортсменов…

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