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Life: футболисту Смолову грозит 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Известному российскому футболисту Федору Смолову может грозить до восьми лет колонии по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел недавно в одном из заведений сети «Кофемания» в Москве.

Драка в «Кофемании» может обернуться для Смолова уголовной ответственностью.

Известному российскому футболисту Федору Смолову может грозить до восьми лет колонии по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел недавно в одном из заведений сети «Кофемания» в Москве.

«В полиции сейчас ждут результаты обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если вред квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ», — сообщает Life.

Пострадавший 52-летний Кузьминов был обследован в Челябинске, где он проживает. Предварительные сведения указывают на возможный перелом костей лица. Чтобы квалифицировать вред как тяжкий, необходимо установить, что травмы привели к потере каких-либо функций.

Известный российский футболист Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось утром 5 июля в социальных сетях. Как сообщается, инцидент произошел еще в мае, но стало известно о драке только накануне. Официальных комментариев от самого Федора Смолова или его представителей пока не поступало.