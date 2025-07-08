Life: футболисту Смолову грозит 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Известный российский футболист Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось утром 5 июля в социальных сетях. Как сообщается, инцидент произошел еще в мае, но стало известно о драке только накануне. Официальных комментариев от самого Федора Смолова или его представителей пока не поступало.