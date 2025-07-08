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Правительство одобрило сплошные рубки на Байкале для восстановления лесов

Сплошную вырубку лесов могут разрешить на отдельных территориях центральной экологической зоны на Байкале.

Источник: Комсомольская правда

Сплошную вырубку лесов могут разрешить на отдельных территориях центральной экологической зоны, которая включает Байкал и острова рядом с ним. Такой законопроект в минувший понедельник, 7 июля, одобрило правительство РФ, передают «Известия».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил ряд уточнений, предусмотренных в поправках. Среди прочего, земли лесных участков, на которых допускаются сплошные рубки, могут быть рассмотрены «только при наличии позиции Российской академии наук».

По его словам, поправки подготовлены для законопроекта, внесенного депутатами и сенаторами еще в 2023 году. Этот документ предусматривает закрепление перечня случаев, когда допускалось проведение сплошной рубки лесов на территории около Байкала.

Кроме того, сплошная вырубка лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории будет допустима исключительно при необходимом восстановлении лесов, когда часть из насаждений уже утратили свои полезные функции.

Днем ранее, 7 июля, стало известно, что Тверская область вышла на второе место в стране по искусственному лесовосстановлению, а площадь горения лесов там уменьшилась в четыре раза.