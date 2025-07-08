Трамп разочарован решением РФ «не останавливаться» в конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине.
— Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир — прим. «ВМ») Путин не останавливается, — заявил Трамп.
Он также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине «никогда не должен был случиться», передает AP.
Тогда же он заявил, что США будут продолжать осуществлять поставки оружия Киеву и планируют увеличить их. Американский президент добавил, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не знает, сможет ли он прекратить боевые действия на Украине. При этом, по его словам, вопрос урегулирования конфликта остается для него приоритетным.
Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 3 июля не добился никакого прогресса по Украине. 27 июня Путин сообщил, что Трамп искренне намерен завершить военный конфликт на Украине.