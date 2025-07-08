Самарские «Крылья Советов» отказали Писарскому в тренировках на базе команды

29-летний форвард, которого отстранили от футбола после скандала со ставкой, хотел поддерживать себя в форме с волжанами. Но договориться с «зелено-бело-синими» не удалось.
Напомним, Владимира Писарского дисквалифицировали на 4 года. Причем 3 из них — условно. Такое решение принял РФС в начале июля.
Позже появилась информация, что нападающий планировал тренироваться с «Крылышками». Им принадлежал до отстранения. Появилась информация, что Владимир даже посетил базу «КС».
Но в итоге договориться о тренировках на базе самарцев не удалось. «Mash на спорте» пишет: руководство клуба и его юристы не одобрили такую идею.
На днях стало известно, что «Крылья» оформят полноценный трансфер 25-летнего полузащитника Константина Марадишвили.
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