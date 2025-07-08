Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские «Крылья Советов» отказали Писарскому в тренировках на базе команды

29-летний форвард, которого отстранили от футбола после скандала со ставкой, хотел поддерживать себя в форме с волжанами. Но договориться с «зелено-бело-синими» не удалось.

29-летний форвард, которого отстранили от футбола после скандала со ставкой, хотел поддерживать себя в форме с волжанами. Но договориться с «зелено-бело-синими» не удалось.

Напомним, Владимира Писарского дисквалифицировали на 4 года. Причем 3 из них — условно. Такое решение принял РФС в начале июля.

Позже появилась информация, что нападающий планировал тренироваться с «Крылышками». Им принадлежал до отстранения. Появилась информация, что Владимир даже посетил базу «КС».

Но в итоге договориться о тренировках на базе самарцев не удалось. «Mash на спорте» пишет: руководство клуба и его юристы не одобрили такую идею.

На днях стало известно, что «Крылья» оформят полноценный трансфер 25-летнего полузащитника Константина Марадишвили.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.