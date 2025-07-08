Создано «легкое-на-чипе» для тестирования лекарств

«Такие системы уже созданы для печени, почек и кишечника, а теперь отечественные пульмонологи разработали и “легкое-на-чипе” для моделирования процессов, происходящих в дыхательной системе человека. Первые эксперименты будут, в том числе, посвящены и воздействию на них экстремального арктического климата — это отличает нашу разработку от других. Мы планируем адаптировать медицинские технологии для глубоководных водолазов и работы в Арктике», — сообщил Зыков корреспонденту ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+, завершившейся в понедельник в Рио-де-Жанейро.