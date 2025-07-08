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Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова

Дрессировщица Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, дрессировщица Нина Корнилова скончалась на 99-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Её талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», — говорится в сообщении.

Как отметили в цирке, мастерство дрессуры и артистизм сделали Корнилову одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства. «Любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть её выступления», — добавляется в сообщении.

Корнилова оставила после себя наследие, которое будет и дальше жить — в ее детях, внуках, а также в сердцах тех, кто видел её на манеже и знал как человека.

«Коллектив Большого Московского цирка приносит соболезнования близким Нины Андреевны Корниловой. Ее труд никогда не будет забыт», — заключается в сообщении.

Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943 года она работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года артистку зачислили в систему Главного управления цирками.

В 1970 году Корнилова была назначена на должность артистки-дрессировщицы. Имя дрессировщицы стало известно по уникальным номерам со слонами.

В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер «Весёлые слонята» Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году ей был присвоен орден Почета.