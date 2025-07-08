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Депутат Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

В стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть меньше 60 тысяч рублей. Такое мнение во вторник, 8 июля, выразил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть меньше 60 тысяч рублей. Такое мнение во вторник, 8 июля, выразил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий добавил, что МРОТ должен быть намного выше прожиточного минимума. Поэтому он предложил увеличить его втрое.

По словам Миронова, только президент России может поручить правительству повысить МРОТ. Уже в 2030 году этот показатель планируется держать на уровне 35 тысяч рублей.

— По сравнению с нынешними 22,4 тысячи рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно, — цитирует слова депутата ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация о том, что МРОТ с 1 января 2026 года планируют поднять до 34 тысяч рублей. Такой законопроект внесли депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым на рассмотрение палаты парламента.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, в свою очередь, рассказал, что увеличить размер пенсии можно с помощью участия в программе долгосрочных сбережений и позднего выхода на пенсию.

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