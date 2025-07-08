Депутат Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

Ранее в Сети появилась информация о том, что МРОТ с 1 января 2026 года планируют поднять до 34 тысяч рублей. Такой законопроект внесли депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым на рассмотрение палаты парламента.