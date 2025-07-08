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Дрессировщица Нина Корнилова скончалась в возрасте 98 лет

В возрасте 98 лет из жизни ушла российская дрессировщица Нина Корнилова. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

В возрасте 98 лет из жизни ушла российская дрессировщица Нина Корнилова. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

— Нина Андреевна оставила после себя яркое наследие, которое будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел ее на манеже и знал как человека, — уточнили в Telegram-канале.

Корнилова родилась в 1926 году в семье драматических артистов. До 1943 года она проработала в Ростовском театре оперетты. В сентябре того же года ее зачислили в систему Главного управления цирками.

Должность артистки-дрессировщицы она получила в 1970 году. На весь мир Корнилова стала известна благодаря уникальным номерам со слонами.

В начале 2000-х артистка часто выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер «Веселые слонята» Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.