Дрессировщица Нина Корнилова скончалась в возрасте 98 лет

В возрасте 98 лет из жизни ушла российская дрессировщица Нина Корнилова. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.
— Нина Андреевна оставила после себя яркое наследие, которое будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел ее на манеже и знал как человека, — уточнили в Telegram-канале.
Корнилова родилась в 1926 году в семье драматических артистов. До 1943 года она проработала в Ростовском театре оперетты. В сентябре того же года ее зачислили в систему Главного управления цирками.
Должность артистки-дрессировщицы она получила в 1970 году. На весь мир Корнилова стала известна благодаря уникальным номерам со слонами.
В начале 2000-х артистка часто выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер «Веселые слонята» Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.