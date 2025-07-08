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Главные новости 8 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 июля 2025

Трамп заявил, что США возобновят поставки оружия Украине

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку нового военного пакета помощи Киеву. По словам американского лидера, это в основном будет оборонительное оружие, использование которого позволит Украине защищать свою территорию. Пентагон подтвердил план Белого дома по передаче вооружения и снарядов ВСУ.

Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы

Источник: РИА "Новости"

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который вносит корректировки в порядок прохождения военной службы. Документ разрешает служить в ВС РФ по контракту лицам без гражданства не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа

Решением Дональда Трампа крайний срок для заключения торговых соглашений перенесен с 9 июля на 1 августа. Президент США подписал соответствующий указ. В документе уточняется, что перенос срока не распространяется на Китай. Пока для стран, которые не заключили соглашения, действуют таможенные пошлины в размере 10%.

Переговоры Ирана и США состоятся на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил о договоренности, достигнутой с Ираном о переговорах. Предварительно, встреча иранской и американской делегаций состоится на следующей неделе. Дональд Трамп заявил, что переговоры инициировали представители Исламской республики.

Франция объявила о подготовке «самых жестких» антироссийских санкций

Источник: AP 2024

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскрыл планы Евросоюза о введении очередного пакета санкций в отношении России. По словам министра, это будут «самые жесткие» ограничения с 2022 года. Подготовка санкций, которые «иссушат ресурсы РФ», ведется при поддержке американских сенаторов и на основе предложений Франции.

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