Главные новости 8 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 июля 2025
Трамп заявил, что США возобновят поставки оружия Украине
Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку нового военного пакета помощи Киеву. По словам американского лидера, это в основном будет оборонительное оружие, использование которого позволит Украине защищать свою территорию. Пентагон подтвердил план Белого дома по передаче вооружения и снарядов ВСУ.
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который вносит корректировки в порядок прохождения военной службы. Документ разрешает служить в ВС РФ по контракту лицам без гражданства не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа
Решением Дональда Трампа крайний срок для заключения торговых соглашений перенесен с 9 июля на 1 августа. Президент США подписал соответствующий указ. В документе уточняется, что перенос срока не распространяется на Китай. Пока для стран, которые не заключили соглашения, действуют таможенные пошлины в размере 10%.
Переговоры Ирана и США состоятся на следующей неделе
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил о договоренности, достигнутой с Ираном о переговорах. Предварительно, встреча иранской и американской делегаций состоится на следующей неделе. Дональд Трамп заявил, что переговоры инициировали представители Исламской республики.
Франция объявила о подготовке «самых жестких» антироссийских санкций
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскрыл планы Евросоюза о введении очередного пакета санкций в отношении России. По словам министра, это будут «самые жесткие» ограничения с 2022 года. Подготовка санкций, которые «иссушат ресурсы РФ», ведется при поддержке американских сенаторов и на основе предложений Франции.