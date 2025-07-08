Главные новости 8 июля 2025 года

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который вносит корректировки в порядок прохождения военной службы. Документ разрешает служить в ВС РФ по контракту лицам без гражданства не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.