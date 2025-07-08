Улучшены титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий

«Различие в механических характеристиках создает сложности при интеграции таких титановых сплавов в медицинскую практику. Например, имплантат из такого материала может принимать на себя основную нагрузку, в то время как окружающая его костная ткань начнет деградировать. Поэтому появляется необходимость в приближении упругости искусственного материала к упругости костной ткани», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, руководителя научной группы «Аддитивные технологии получения и исследования перспективных материалов» ТПУ Ирины Грубовой.