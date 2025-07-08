Улучшены титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Технологию, которая позволяет улучшить биомеханические характеристики титановых сплавов, изготовленных методом электронно-лучевой 3D-печати, разработали сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и зарубежными коллегами. В перспективе полученные материалы можно использовать для создания персональных костных имплантатов, обеспечивая более длительный срок их службы и повышая качество жизни пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Различие в механических характеристиках создает сложности при интеграции таких титановых сплавов в медицинскую практику. Например, имплантат из такого материала может принимать на себя основную нагрузку, в то время как окружающая его костная ткань начнет деградировать. Поэтому появляется необходимость в приближении упругости искусственного материала к упругости костной ткани», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, руководителя научной группы «Аддитивные технологии получения и исследования перспективных материалов» ТПУ Ирины Грубовой.
По ее словам, для получения исходного материала ученые сначала сплавили титан и ниобий, а затем получили из него порошок для дальнейших исследований. Это решило проблему неоднородности, которая возникала ранее при использовании элементарных порошков из-за различных температур плавления титана и ниобия.
«Полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя только параметры печати, можно управлять внутренней структурой и свойствами сплава. При этом химический состав материала остается неизменным. Это важный шаг в направлении создания индивидуализированных имплантатов с заданными характеристиками», — приводятся слова Грубовой.
Результаты исследований опубликованы в журнале Materials Science and Engineering. Работа ученых поддержана грантом РНФ. В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» и Международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, НИИ нанотехнологий и наноматериалов ТГУ им. Г. Р. Державина, МГУ, Института физики металлов им. М. Н. Михеева УрО РАН, Средне-Шведского университета.