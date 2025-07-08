Ледники тают — вулканы просыпаются: Ученые предупредили о новой угрозе

Согласно новому исследованию, глобальное потепление и таяние ледников способны спровоцировать активизацию вулканической деятельности в Антарктиде и других регионах, включая Россию. Ученые установили, что сокращение ледяного покрова снижает давление на магматические очаги, что увеличивает вероятность извержений. Об этом пишет The Guardian.
Особую тревогу вызывает Западная Антарктида, где под толщей льда сосредоточено более 100 вулканов. По мере таяния ледников в ближайшие десятилетия риск мощных извержений будет возрастать. Аналогичные процессы могут затронуть и вулканические системы в других частях света.
«Другие континентальные регионы, такие как части Северной Америки, Новой Зеландии и России, также теперь требуют более пристального научного внимания», — заявил возглавляющий исследование Пабло Морено-Йегер.
Исследование показало, что после окончания последнего ледникового периода вулканы начали извергаться чаще и интенсивнее. Особенно показательны данные по вулкану Мочо-Чошуэнко в Чили, где таяние ледника 13 000 лет назад привело к серии мощных извержений.
Ранее сообщалось, что согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации, существует 80% вероятность, что в ближайшие пять лет температура побьет все рекорды. Эксперты впервые зафиксировали вероятность превышения доиндустриальных температурных показателей на 2 до 2030 года.