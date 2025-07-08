Ледники тают — вулканы просыпаются: Ученые предупредили о новой угрозе

Исследование показало, что после окончания последнего ледникового периода вулканы начали извергаться чаще и интенсивнее. Особенно показательны данные по вулкану Мочо-Чошуэнко в Чили, где таяние ледника 13 000 лет назад привело к серии мощных извержений.