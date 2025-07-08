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В Самаре пройдет экскурсия о дореволюционных производителях сладостей

10 июля в 18:30 в Самаре пройдёт пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+), которую проведёт экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

10 июля в 18:30 в Самаре пройдёт пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+), которую проведёт экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

Гости узнают, как выглядела кондитерская жизнь дореволюционной Самары, где находились фабрики, какие сладости предпочитали горожане и чем отличались конфекты от конфет. В центре внимания — история семейной фабрики Шустерманов, основанной в 1914 году дедом Эльдара Рязанова.

Экскурсия стартует у входа в Музей Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Участие — по билетам.

Ранее мы писали, что 10 июля градозащитник Армен Арутюнов на открытой лекции (12+) в «ЗИМ Галерее» расскажет о самарских витражах.

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