Российские войска ликвидировали несколько десятков украинских командиров и личный состав ВСУ в результате авиаударов по командным пунктам противника в селе Поддубное в ДНР. Об этом агентству ТАСС рассказал штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Гусь.
«В Поддубном находилась большая часть командных пунктов, практически все были разбиты ФАБами. Все командование и все остальные были уничтожены. До сих пор там несколько десятков тел находятся, их не забирают, не эвакуируют», — поделился собеседник агентства.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Поддубного в минувшее воскресенье. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».