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Российские войска уничтожили несколько десятков командиров ВСУ в Поддубном

ВС РФ ударили авиабомбами по командным пунктам противника в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска ликвидировали несколько десятков украинских командиров и личный состав ВСУ в результате авиаударов по командным пунктам противника в селе Поддубное в ДНР. Об этом агентству ТАСС рассказал штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

«В Поддубном находилась большая часть командных пунктов, практически все были разбиты ФАБами. Все командование и все остальные были уничтожены. До сих пор там несколько десятков тел находятся, их не забирают, не эвакуируют», — поделился собеседник агентства.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Поддубного в минувшее воскресенье. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».