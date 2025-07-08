Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

«Нет ничего важнее этих главных, высших ценностей, благодаря которым существует наш мир. Это то, что придает нашей жизни смысл, согревает и поддерживает, делает нас сильнее. То, что дает нам надежду и помогает оставаться людьми в любых обстоятельствах… Поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, мира, согласия и всего самого доброго!» — написал Аксенов в своем Telegram-канале.