Ежедневные дожди прогнозируют в Челябинске на ближайшие две недели

«Преимущественно они будут небольшими и непродолжительными», — считают метеорологи.
Температурный фон сохранится в пределах +21…+25°C. Пик тепла придется на 10 июля, когда воздух прогреется до +28°C. Ночные температуры не опустятся ниже +13°C.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля, ФедералПресс. В Челябинске в период с 8 по 21 июля ожидаются осадки. По данным синоптиков, дожди, преимущественно умеренные и непродолжительные, прогнозируются почти ежедневно.
«Преимущественно они будут небольшими и непродолжительными», — считают метеорологи.
Температурный фон сохранится в пределах +21…+25°C. Пик тепла придется на 10 июля, когда воздух прогреется до +28°C. Ночные температуры не опустятся ниже +13°C.