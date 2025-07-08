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Ежедневные дожди прогнозируют в Челябинске на ближайшие две недели

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля, ФедералПресс. В Челябинске в период с 8 по 21 июля ожидаются осадки. По данным синоптиков, дожди, преимущественно умеренные и непродолжительные, прогнозируются почти ежедневно.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Преимущественно они будут небольшими и непродолжительными», — считают метеорологи.

Температурный фон сохранится в пределах +21…+25°C. Пик тепла придется на 10 июля, когда воздух прогреется до +28°C. Ночные температуры не опустятся ниже +13°C.